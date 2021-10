Zurückversetzt ins Jahr 1938 – Ihre Papiere bitte

Der amerikanische TV-Produzent, Bestsellerautor und Manager Wayne Allyn Root, verheiratet und Familienvater von vier Kindern, veröffentlichte am 9. August 2021 einen Kommentar, in welchem er sich aufgrund der aktuellen politischen Agenda in den USA ins Jahr 1938 zurückversetzt fühlt. Seine Gedanken und Empfindungen gegenüber dem Corona-Wahnsinn nötigen ihn, sich mit dem Erleben der Juden im Jahr 1938 zu identifizieren. Kla.TV gibt im Nachfolgenden in gekürzter Form wieder, was Root schriftlich festgehalten hat. Sein ganz persönlicher Vermerk dazu: „Dies ist der wichtigste Kommentar, den ich je geschrieben habe. Es ist Zeit, die Alarmglocken zu läuten.“

4.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung