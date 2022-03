Zurück ins Kriegsgebiet: Ukrainischer Flüchtling berichtet von „Horror“ in deutschem Asylheim

Rund 150.000 ukrainische Flüchtlinge seien bisher in Deutschland angekommen, die meisten reisen über Polen ein. Da derzeit nicht einmal jeder Flüchtling aus der Ukraine kontrolliert werden kann – ist die Registrierung freiwillig, und damit weiß keiner so genau, wer über die Grenzen gelangt und die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge, die weitaus höher liegen könnte.

Wie 2015 scheinen auch in 2022 so einige Flüchtlinge nicht zu wissen, dass bei einem Ansturm von Zehntausenden oder gar Hunderttausenden die Kapazitäten der Unterkünfte begrenzt sind und die erhoffte Unterbringung sich nicht erfüllt. Eigentlich sollte auch in der Ukraine bekannt sein, dass Deutschland Millionen „Flüchtlinge“ nebst Familiennachzug aufgenommen hat und immer noch aus dem Nahen Osten/Afrika täglich weitere eintrudeln, die ebenfalls eine Unterkunft erwarten.

Epoch Times berichtet:

Seit dem Beginn von Russlands Angriff auf ihr Land sind Millionen Ukrainer auf der Flucht. Allein in Polen sind in dieser Zeit fast 1,8 Millionen Geflüchtete angekommen. Doch der polnische Grenzschutz zählte bis Montag auch rund 186.000 Menschen, die die Grenze in Richtung Ukraine überquerten. 83 Prozent davon sind Ukrainer. Sie wollen dort kämpfen oder nach hilfsbedürftigen Verwandten schauen.

Andere Rückkehrer sind verzweifelt und schockiert über die Verhältnisse, die sie als Flüchtlinge im Westen erwarten. So wie Alexandra aus Charkiw. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer vierjährigen Tochter und ihrer Freundin Valeria hatte sich die 28-Jährige bis nach Nürnberg durchgeschlagen. „Doch da haben sie uns in einen Karzer gesteckt“, sagt sie. Wie eine Arrestzelle kam ihr die Erstaufnahmestelle in Deutschland vor. Auf ihrem Handy scrollt sie durch Fotos. „Wohncontainer, Etagenbetten, schmutzige Matratzen und auslaufende Dixie-Toiletten – und drumherum Gitterzäune. Daneben ein Wohnheim voll mit syrischen Männern. Es war der Horror.“

Zwar hätten die deutschen Behörden ihr bald eine bessere Unterkunft in Aussicht gestellt, sagt Alexandra. Doch die junge Frau hatte genug. Sie ließ ihre Eltern in Deutschland und ist nun mit ihrer Freundin und ihrer Tochter auf dem Rückweg nach Charkiw. „Man sitzt da, man hört die Einschläge, das ist nicht schön“, sagte sie. „Aber es ist wenigstens dein eigenes Haus, deine eigene Straße.“

