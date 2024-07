Zum Wohl, die woke Pfalz: Ab sofort auch Weinköniginnen mit Pimmel

Sie hauen alles klein, nichts ist ihnen mehr heilig. Dass der zersetzende, transformatorische Wahnsinn mit seinen Mindfuck-Vehikeln Klima- und Transgenderagenda wirklich vor keinem einzigen Lebensbereich haltmacht (und sei er auch noch so harmlos), dass keine leibgewordene Tradition und Bastion von Normalität und apolitischer “heiler Welt” mehr vor den Agenten des Kulturmarxismus sicher ist, zeigt die zeitgeistkriecherische Entscheidung des Vereins Pfalzwein e.V., auf den traditionsreichen Titel der „Deutschen Weinkönigin“ samt zweier zugehöriger Prinzessinnen fortan zu verzichten und seine Erzeugnisse künftig von einem geschlechtsneutralen „Weinbotschafter” oder einer „Weinbotschafterin“ anpreisen zu lassen. Die seit 1949 alljährlich gekürte Weinkönigin gilt fortan nämlich als sexistisches Relikt der Vergangenheit, das darum in systemkonformistischer Selbstgleichschaltung noch in diesem Jahr entsorgt werden muss. Weiterlesen auf Ansage.org

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung