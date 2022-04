Zu wenig Russland-Sanktionen: „The Telegraph“ fordert Sanktionen gegen Deutschland

Beim britischen „Telegraph“, einer der bedeutendsten Tageszeitungen im Land, nimmt man den Mund sehr voll: Dort möchte man den Druck auf Deutschland erhöhen, „endlich“ einen Importstopp für russisches Gas zu verhängen. Andernfalls sollte Deutschland selbst mit Sanktionen rechnen.

Der fragliche Kommentar stammt von „Finanzkolumnist“ Matthew Lynn, dem der Telegraph schon Ende März eine Plattform für seinen Schwachsinn schenkte: Auch da behauptete er, Deutschland könne sich den Importstopp von russischem Gas problemlos leisten und sollte das endlich tun. Was einen Matthew Lynn nun Deutschlands Belange angehen, bleibt bei beiden Artikeln vollkommen offen. Die deutsche Begründung, man wolle den sozialen Frieden wahren und erst nach und nach unabhängig von russischer Energie werden, lässt er jedenfalls nicht stehen: Deutschland ist doch so reich und soll sich nicht so anstellen, heißt es. Andernfalls solle es selbst mit Sanktionen gestraft werden. Denn: Jeder, der deutsche Waren kaufe, unterstütze so ganz gezielt Wladimir Putin, fabuliert Lynn.

Man könnte fast meinen, er hätte ein gesteigertes Interesse an der Zerstörung von Deutschlands Wirtschaft.

Politikstube: „Finanzkolumnist“ schlägt einen sechsmonatigen Bann für deutsche Exporte vor, bis Deutschland den russischen Gashahn zudreht. Alternativ vorrübergehende Strafzölle auf deutsche Produkte, die Einnahmen sollten der Ukraine überwiesen werden.

Wer solche „Freunde“ hat, braucht keine Feinde.

