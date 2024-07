Zu wenig Kritiker-Zensur: Grüner Stiftungschef fordert X-Verbot

Bei der Umsetzung des Welt-Umbaus für die Eliten in Form volksfeindlicher Politik ist Widerspruch unerwünscht. Daher titulieren Globalisten gerne jede Kritik an ihrem Wirken als „Desinformation“ – und willfährige Politiker setzen Zensur-Gesetze um. An der Schnittmenge dieser Felder sitzt Jan Philipp Albrecht, inzwischen Chef der grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Er forderte in sozialen Medien am Mittwoch zuerst offen ein X-Verbot – und die ‚ausgebesserte‘ Version ist nur marginal weniger totalitär.

Albrecht gehört zu den Namen, von denen viele Bürger noch nie gehört haben, obwohl deren Wirken ihr tägliches Leben massiv beeinflusst. Denn während seiner Zeit im EU-Parlament war er der wichtigste Verhandler für die Einführung der sogenannten „Datenschutzgrundverordnung“ (DSGVO), die unmittelbar nach ihrer Einführung für eine Fülle an bürokratischem Irrsinn sorgte. Weiterlesen auf Der Status.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung