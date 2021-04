Zu wenig Komfort? Tumulte im Luxus-Resort auf Sizilien: Illegale Migranten fordern andere Unterbringung

Mit der Nussschale oder per Shuttle-Service auf Sizilien gelandet, direkt nach der Ankunft First-Class im Luxus-Resort Villa Sikania in der Stadt Siculiana einquartiert, allerdings sind die Gäste unzufrieden, entweder liegt es an dem gebotenen Komfort oder es gibt andere Gründe.

Eigentlich hätte die Freude der Illegalen über diese adäquate Unterkunft nicht größer sein können, neben den angemessenen Räumlichkeiten sorgt ein Swimmingpool für die nötige Entspannung nach der strapaziösen Mittelmeerüberfahrt und gegen die Langeweile, aber für die „Racker“ ist der Standort der Luxus-Anlage wohl zu ländlich und zu abgelegen, um das zu ändern, protestierten sie gewaltsam und forderten, in eine andere Einrichtung verlegt zu werden. Näher an gewisse Gebiete, die für ihren Spaß oder „Job“ besser geeignet sind?

[…] Unruhen im Empfangszentrum Villa Sikania in Siculiana, in der Gegend von Agrigento. Eine Gruppe von Migranten, allesamt unbegleitete Minderjährige, protestierte, sogar in hitziger Weise, und verlangte, in eine andere Einrichtung verlegt zu werden.

Die Unruhen wurden niedergeschlagen, als der Gruppe von Jugendlichen versichert wurde, dass die Transfer-„Maschine“ funktioniere und sie bald umgesiedelt werden würden. Polizeibeamte in Bereitschaftsausrüstung, das Militär der Armee und die Carabinieri standen bereit, um einzugreifen. […] Quelle: agrigento.gds.it

