Zu viele Asylwerber: Orban gründet „Grenzjäger-Regiment“

Der ungarische Premier Viktor Orbán vereidigte am Freitag ein neues Regiment von Grenzjägern, die, wie er sagte, der „zivilisatorischen Bedrohung“ der Migration Einhalt gebieten sollen.

Die 500 Gebirgsjäger des ungarischen Grenzschutzes legten am Freitag in der Hauptstadt Budapest feierlich ihren Diensteid ab. Ungarns Regierungschef Orbán wies in seiner Rede darauf hin, dass in Europa „seit 2015 eine Migrationskrise herrscht“. Die Migration ist laut Orbán die „größte Gefahr unserer Zeit“, ja, eine „zivilisatorische Bedrohung“. Sein Land, so Orbán weiter, hat im Lauf seiner Geschichte lernen müssen, dass ein Staat ohne Grenze wie ein EI ohne Schale sei. Orbán kritisierte auch einmal mehr die Sanktionen gegen Russland. „Die Sanktionen Brüssels zwingen Europa langsam auf die Knie“, betonte er.

Laut Landespolizeipräsidium hatten sich mehr als 1500 Personen beworben – für jene 500 hat die vierwöchige Ausbildung bereits begonnen. Die Regierung hatte die Gründung von “Grenzjäger”-Einheiten im Juli wegen anwachsender illegaler Migration beschlossen.

Quelle: exxpress.at

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung