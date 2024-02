Zu laut gehupt: Behörden drohen Bauern nach Demo mit Strafe

Ein besonders absurdes behördliches Schauspiel ereignet sich nun in Sachsen. Wie der Branchenblog „Agrarheute“ unter Berufung auf den MDR berichtet, droht Landwirten aus dem Landkreis Bautzen nun ein Nachspiel. Sie hätten am Montagabend bei ihrer Traktor-Demo zu laut gehupt, was gegen die behördlichen Auflagen des Protestes verstoßen habe. Daher prüft das Landratsamt nun Konsequenzen. Ähnlich verhält es sich in Görlitz: Dort hätten „zu viele“ Traktoren an der Demo teilgenommen und ebenfalls die zulässige Lautstärke überschritten.

Der Winkelzug, einen Protest aufgrund seines Erfolges zu bestrafen, ist nur der Gipfel der Absurdität im „freisten Deutschland aller Zeiten“. Dabei versteht man in Bautzen bereits dann keinen Spaß mehr, wenn sich laut Polizeiangaben 1.600 fußläufige Bürger, 56 Traktoren und 86 Begleitfahrzeugen zur Demo verabreden. Weiterlesen auf Der Status.at

