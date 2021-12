Zivilcourage geht viral: Wutrede einer Pflegekraft am Limit

Ein Video sorgt aktuell in den sozialen Medien für große Aufregung. Zu sehen ist eine junge Frau in grüner OP-Krankenhaus-Kleidung. Die Frau regt sich insbesondere darüber auf, dass ungeimpfte Mitarbeiter in Krankenhäusern und Universitäten zukünftig ihre Tests selbst bezahlen müssen. Ihre Hauptsorge ist, dass diese Kräfte aus dem Beruf aussteigen könnten, wenn sie weiter so drangsaliert werden.

Laut unterschiedlicher Quellen in den sozialen Medien soll es sich bei der jungen Dame um eine Mitarbeiterin der Klinik in München handeln. Mehr auf reitschuster.de

