„Ziemlich links“: Studie offenbart linke Dominanz unter Desinformationsexperten

Aktuell sorgt eine Studie der Harvard Kennedy School, die bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, für Aufregung in den Sozialen Medien. Konkret geht es um die Studie mit dem Titel „A survey of expert views on misinformation: Definitions, determinants, solutions, and future of the field“.

Es waren jedoch nicht die Ergebnisse der Studie, die in den Sozialen Medien für Aufregung sorgten, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Mehrheit der ausgewählten Experten dem linken politischen Spektrum zuzuordnen war. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

