Ziel Kanaren: 300.000 Migranten in Afrika am Start

Der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo, hat dem Innenministerium seine „Besorgnis“ über die Ankündigung der europäischen Agentur Frontex zum Ausdruck gebracht, die Kontrollen in spanischen Gewässern einzustellen, und vertraut darauf, dass die Differenzen so schnell wie möglich beigelegt werden, denn es geht darum, Leben an den Küsten Spaniens und Afrikas zu retten.

Neben der schon besorgniserregenden Situation im Senegal warten auch in Mauretanien mehr als 300.000 Migranten aus verschiedenen afrikanischen Ländern südlich der Sahara darauf, zu den Kanaren überzusetzen.

