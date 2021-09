Zieht euch warm an! Heizkosten steigen in diesem Jahr deutlich

Viele Haushalte in Deutschland müssen sich nach einer Prognose auf deutlich höhere Heizkosten in diesem Jahr einstellen.

Steigende Energiepreise, kühleres Wetter und der neue CO2-Preis führen in diesem Jahr im Schnitt zu 13 Prozent höheren Heizkosten in Häusern mit Erdgas-Heizung, wie die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die Heizkosten noch um fünf Prozent gesunken.

Noch teurer wird es 2021 in Häusern mit Ölheizung, wo mit 44 Prozent höheren Kosten gerechnet wird – nach einem Rückgang um 27 Prozent im Vorjahr. Auf Kostensteigerungen im einstelligen Prozentbereich muss sich demnach einstellen, wer mit Fernwärme, Wärmepumpen und Holzpellets heizt.

„Auch unabhängig von den Kosten sollte nicht unnötig geheizt werden“, riet Melanie Weber-Moritz, die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. „Denn ein sparsamer Verbrauch bedeutet gleichzeitig einen Beitrag für den Klimaschutz.“ Quelle: Epoch Times

Politikstube: Wie bestellt, so geliefert, und das wurde am vergangenen Sonntag bestätigt, indem jene Parteien gewählt wurden, die die Steigerung der Energiepreise (CO2 Steuer) befürworten und ankündigen. Anstelle einer beheizten Bude, sollte ein Vorrat an warmen Decken, Pullover und Socken angelegt werden, Hauptsache das Klima wird gerettet.

