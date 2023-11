Zensur: Habeck will nicht „Kinderbuchautor“ genannt werden

Robert Habeck ist ein Kinderbuchautor. Das ist eigentlich schon deswegen unstrittig, da der Bundeswirtschaftsminister Kinderbücher geschrieben hat. „Kleine Helden, große Abenteuer“, heißt etwa eines davon und handelt nicht von ihm selbst. Nun ist Habeck allerdings nicht nur Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister, sondern erklärt den Deutschen gerne auch mal den Nahost-Konflikt und spricht über Antisemitismus in Deutschland.

Eines aber paßt Habeck und seinem Ministerium offenbar gar nicht. Daß Habeck eben Kinderbuchautor ist. Das paßt nicht so recht zum Welterklärer. Also ließ das Ministerium unter Habecks Videos fleißig Beiträge zensieren, in denen seine Schriftsteller-Tätigkeit erwähnt wird. Beziehungsweise ließ diese ausblenden. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

