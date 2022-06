„Zeichen für Vielfalt“ – Am Reichstag: Regenbogen statt Schwarz-Rot-Gold

Die Regenbogenfahne der schwul-lesbischen-transgender „Queer“-Bewegung bekommt zwei Mal im Jahr ihren Platz am Reichstag. Darauf hat sich gestern das Bundestagspräsidium geeinigt. Die Flagge soll entweder vor dem Gebäude oder auf einem der vier Türme aufgezogen werden.

Schon zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) am 23. Juli wird sie dort das erste Mal wehen. Auch am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ will das deutsche Parlament ein „Zeichen für Vielfalt und Diversität“ setzen. Dieser wird jährlich am 17. Mai begangen.

Politikstube: Erst kürzlich hisste Faeser die Regenbogenflagge vor dem Innenministerium.

