ZDF-Journalistin bringt AfD-Erfolg mit Überfall auf Polen in Verbindung

Die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten hat das Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen in einem Kommentar als „schwer erträglich“ bezeichnet. Parallelen zog sie zwischen dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Wahlsieg der AfD in Thüringen: „Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden“, leitete Schausten ihre gewagte Darstellung ein. Weiterlesen auf Apollo News.net

