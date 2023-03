Zaun muss „sehr hoch“ sein: Österreichs Kanzler will Trumps Wall für ganze EU

Auf die Spuren des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump begibt sich nun Bundeskanzler Karl Nehammer: Er fordert an der EU-Ostgrenze einen Zaun ähnlich jenem zwischen den USA und Mexiko, den Trump errichten ließ. So zitiert ihn die deutsche “Bild”-Zeitung: “Wir brauchen wirksame Barrieren”, fordert der Kanzler. “Sie müssen sehr hoch sein, sie müssen sehr tief in den Boden reichen und sie müssen konsequent überwacht werden – technisch und personell.” Nur mit diesem “Dreiklang” könne die illegale Migration eingedämmt werden.

“Der Chef unserer Bundespolizei ist derzeit genau dort”, fügt Nehammer in der “Bild” an. “Er sieht sich an der US-Grenze zu Mexiko an, welche Maßnahmen wirken. Uns geht es darum, dieses Wissen dann auch mit anderen EU-Ländern wie Bulgarien zu teilen, um unseren EU-Grenzschutz zu verbessern.”

