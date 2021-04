Zahlreiche Impfschäden und Todesfälle in Österreich: Warum wird das gerne unter den Teppich gekehrt?

Für die schwarz-grüne Regierung ist die Impfung der „Game-Changer“. Dann sollen Kurz und Co. aber auch den Anstand haben, offen und ehrlich Gesundheitsschäden, Spitalsaufenthalte und Todesfälle, die im Zusammenhang mit der Impfung stehen, in ihren Ausführungen miteinzubeziehen. Denn all das kann und darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden.

