Zahlreiche Amokläufe durch “Transpersonen” in den USA, jüngst sieben Tote in Nashville

Erst vor wenigen Tagen warnte der bekannte Fox News Moderator Tucker Carlson von einer Welle der Pädophilie und Gewalt, die von so genannten Transpersonen drohen würde. Man würde die Gefahr unterschätzen, die von “Transterrorismus” ausginge. Wenige Tage später ermordete eine so genannte Transperson sieben unschuldige Menschen, darunter drei Kinder, in einer christlichen Schule in Nashville, USA. Es ist der vierte Amoklauf in fünf Jahren, der von einer so genannten Transperson verübt wurde.

Ein als Frau verkleideter Mann stürmte am 28. März eine christliche Privatschule in Nashville, an der er selbst früher Schüler war. Der (?) 28-jährige “Audrey Hale” bezeichnete sich selbst als Transperson. Er war zudem Unterstützer der LGBTQ-Bewegung und der terroristischen und rassistischen BLM-Bewegung.

