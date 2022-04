Zack, der Gashahn zugedreht! Russland stellt Gas-Lieferungen an Polen ein

Russland wird ab Mittwoch die Gas-Lieferungen an Polen einstellen. Begründet werde dies dadurch, dass Polen sich weiterhin weigere, das Gas in Rubel zu bezahlen.

Russland wird alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Ab Mittwoch sollen keine Lieferungen an Polen mehr erfolgen, teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG am Dienstag in Warschau mit. Zuvor hatte das polnische Nachrichtenportal „Onet“ berichtet. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden.

Am Freitag war demnach ein Ultimatum der russischen Seite abgelaufen, die Polen dazu aufgefordert hatte, die Lieferungen fortan in Rubel zu bezahlen. Dies hätte jedoch die Sanktionen gegen Russland in Folge des Überfalls auf die Ukraine ausgehebelt. PGNiG sieht in der Entscheidung einen Bruch bestehender Verträge. Man wolle Schadenersatz wegen Vertragsbruch fordern.

Quelle: Focus Online (Artikel im Archiv)

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung