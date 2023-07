Yuval Harari: „Während wir lernen, KI zu nutzen, lernt sie, uns zu nutzen“

Der Historiker Yuval Noah Harari erklärt auf dem AI for Good Global Summit der Vereinten Nationen: „Während wir lernen, KI zu nutzen, lernt sie, uns zu nutzen“, und wir sollten ihren Einsatz verlangsamen, nicht ihre Entwicklung.

In seiner Rede am Donnerstag auf dem AI for Good Global Summit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) der Vereinten Nationen zum Thema „Leitplanken für eine sichere und verantwortungsvolle KI“ vertrat Harari die Ansicht, dass die KI zwar weiter entwickelt werden sollte, aber nicht ohne Sicherheitsprüfungen und Vorschriften eingesetzt werden sollte.

So wie Pharmaunternehmen und Autohersteller Sicherheitsprüfungen durchlaufen müssen, sollte dies auch für KI gelten, so Harari.

„Jetzt ist es zum ersten Mal in der Geschichte möglich, Milliarden von falschen Menschen zu erschaffen […] Wenn man nicht wissen kann, wer ein echter Mensch und wer ein falscher Mensch ist, wird das Vertrauen zusammenbrechen und mit ihm zumindest die freie Gesellschaft“. Weiterlesen auf uncutnews.ch

