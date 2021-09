YouTube löscht Kanäle von RT DE und Der Fehlende Part

Am Dienstnachmittag sperrte YouTube ohne Vorwarnung die Kanäle von RT DE und Der Fehlende Part. Als Grund dafür führt YouTube angebliche „schwere oder wiederholte“ Verstöße gegen die Gemeinschafts-Richtlinien an. Damit ist der Kanal von RT DE mit 614.000 Abonnenten und mehr als 547 Millionen Views nicht mehr erreichbar.

Erst in der vergangenen Woche hatte RT DE am 21. September (unmittelbar vor der Bundestagswahl am 26. September) einen „Strike“ bekommen, sodass auf dem Kanal RT DE für eine Woche keine Videos mehr hochgeladen werden konnten. Dieser Strike würde heute enden, doch YouTube löschte darauf hin am heutigen Tag sowohl den Kanal von RT De als auch den Ausweich-Kanal Der Fehlende Part. Die beanstandeten Beiträge sollen angeblich „medical misinformation“ (auf Deutsch: medizinische Fehlinformation) enthalten haben. Obwohl die Beiträge teilweise mehrere Monate alt waren, wurden sie von YouTube erst kurz der der Bundestagswahl beanstandet.

Quelle: de.rt.com

5 1 Bewertung Artikel Bewertung