Yale-Epidemiologie bestätigt: Covid-19 ist von der Politik erzeugte Pandemie der Angst

Dr. Harvey Risch ist Professor für Epidemiologie an der Universität von Yale, hat mehr als 300 von Experten begutachtete Originalpublikationen verfasst und war Mitglied des Herausgebergremiums des American Journal of Epidemiology. Er verfügt damit im Gegensatz zu Pseudo-Epidemiologen wie Karl Lauterbach über echte Expertise – und geht mit der Politik der Angst, die im Rahmen der sogenannten Corona-Pandemie veranstaltet wurde und wird, sehr scharf ins Gericht. Im Interview mit Epoch Times hält er fest: Die “Pandemie” wurde in erster Linie von den Behörden inszeniert.

Für ihn steht außer Frage, dass die tatsächliche Covid-19-“Pandemie” sehr selektiver und sehr vorhersehbarer Natur war. Junge, gesunde Menschen waren nie betroffen – ein Risiko bestand lediglich für alte, vorerkrankte Personen. Er schlussfolgerte:

„Insgesamt würde ich sagen, dass wir eine Pandemie der Angst hatten. Und die Angst hat fast alle getroffen, während die Infektion relativ wenige getroffen hat.“

Weiterlesen auf Report24.news

4.6 13 Bewertungen Artikel Bewertung