Wut über die „Grünen“ im Niedersachsen-Wahlkampf: „Von denen hat noch nie jemand gearbeitet…“

Wahlkampfauftakt der Niedersachsen-„Grünen“ am Maschsee in Hannover mit der berufslosen Parteichefin und Studienabbrecherin Ricarda Lang (Landtagswahl 9. Oktober). Am Rande der nur mäßig besuchten Veranstaltung machten Menschen ihrem Ärger über die explodierenden Energiepreise, die rasende Inflation, das „Ampel“-Chaos und die Kriegstreiberei der „Grünen“ Luft. Warum er nicht die „Grünen“ wählt – dafür hatte einer der Besucher eine verblüffend klare Antwort: „Von denen hat noch nie jemand gearbeitet!“ Deutschland Kurier



