Schaut euch diesen Zeichentrickfilm an. Die Parallelen zu den Geschehnissen rund um Corona sind erschreckend.

War dies eine Warnung vor dem, was später einmal kommen sollte?

Wer kritisch durchs Leben geht, der weiß, dass in Filmen schon vieles vorhergesagt wurde. Könnte es auch in diesem Fall so gewesen sein?

