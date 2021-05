Wurde auch Zeit: Franziska Giffey (SPD) tritt als Bundesfamilienministerin zurück

Ab und zu gibt es auch gute Nachrichten: Franziska Giffey ist vom Amt der Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Die SPD-Politikerin hat wohl noch rechtzeitig die Reißleine gezogen, das ewige Hickhack um den Doktortitel und die bevorstehende Aberkennung dürften wohl den Druck erhöht haben, um die politische Bühne auf Bundesregierungsebene vorzeitig zu verlassen.

Widmet sich Giffey nun ganz der SPD-Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September 2021? Natürlich macht Giffey weiter und will Bürgermeisterin werden, mit solcher Kompetenz und bei den Zuständen in Berlin fühlt man sich geradezu berufen für das Amt, in der Multikulti-Hauptstadt spielt Moral eh keine Rolle.

Welt.de:

Die SPD-Politikerin Franziska Giffey ist von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Das gab das Ministerium am Mittwoch bekannt. In einer persönlichen Erklärung begründete Giffey die Entscheidung mit der Diskussion um ihre Dissertation, die unter Plagiatsverdacht steht.

„Daher habe ich mich entschieden, die Bundeskanzlerin um Entlassung durch den Bundespräsidenten aus meinem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu bitten.“ Sie stehe weiterhin zu ihrer Aussage, dass sie ihre Dissertation „nach bestem Wissen und Gewissen“ geschrieben habe. „Ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind. Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren.“

Giffey ist auch Spitzenkandidatin der SPD für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September. Dabei werde es bleiben, betonte sie. „Die Berliner SPD und die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Dazu stehe ich. Mein Wort gilt. Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache: ganz sicher Berlin.“

