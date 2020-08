Wuppertal: Jens Spahn wird mit Buhrufen und Pfiffen empfangen

Gesundheitsminister Spahn wird in Wuppertal beschimpft und blockiert. Nach 30 Minuten flüchtet er genervt. Spahn hatte am 24. August 2020 den Wahlkampf-Stand der CDU in Barmen besucht. Dort stellte er sich den Fragen der Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Nach einer Verspätung von rund einer halben Stunde wurde er mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. Die geplanten Fragen und Gespräche gestalteten sich wegen der Lautstärke (Trommeln, Trillerpfeifen und Rufe) allerdings schwierig. Nach rund einer halben Stunde verließ der Spahn den Rathaus-Platz und zog sich für Gespräche in die nahe gelegene CDU-Kreisgeschäftsstelle an der Lindenstraße zurück.

Spahn kämpft derweil mit Realitätsverlust!