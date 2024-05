Worms: Halbnackter „EinMann“ randaliert mit Holzlatte und „Wallah“-Ruf…

Es sind Szenen, wie man sie sich früher in der dritten Welt vorstellte – aber kaum in Deutschland. Ein Halbnackter rastet aus, bedroht und beschimpft Passanten und beschädigt Autos, auch eine Polizeistreife. In der Bahnhofsstraße von Worms in Rheinland-Pfalz droht der junge Mann Passanten, die die Szene filmen, und beschimpft sie: „Diese Bitch!“ und „Wallah, ich fick dich auch!“

Auf einem Video, das Passanten aufnahmen, ist zu sehen, wie der Mann auf ein vorbeifahrendes Auto eindrischt mit einer Holzlatte, und später einem geparkten Auto die Frontscheibe einschlägt. Als mehrere Polizeiwagen eintreffen, attackiert der Mann auch noch einen von diesen und beschädigt ihn. Die Polizisten bleiben passiv. Sie ziehen nur ihre Pistolen, tun aber nichts, halten sich auf Abstand. Weiterlesen auf Reitschuster.de

