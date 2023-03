Worms: Grundschulturnhalle wird Unterkunft für bis zu 50 männliche Flüchtlinge

Worms. Die fehlenden Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten zwingen die Stadt dazu, bis zu 50 männliche Einzelpersonen in der Turnhalle der Wiesengrundschule in Worms-Heppenheim wohnen zu lassen – ohne die Bürger frühzeitig darüber zu informieren.

Der SWR berichtete am 14.2.2023, dass bei einer Anwohnerversammlung nicht wenige sagten, sie hätten Angst um die Kinder in der Grundschule und dem Kindergarten, wenn bis zu 50 männliche Flüchtlinge in der Schulturnhalle untergebracht würden.

Nach Angaben von Sozialdezernent Herder würden einzelne Kabinen gebaut, um eine gewisse Privatsphäre zu gewährleisten. Die Sanitärräume der Sporthalle sollen den Flüchtlingen zur Verfügung stehen, außerdem wird laut Stadt eine Gemeinschaftsküche eingebaut, und die Umkleidekabinen werden zu Gemeinschaftsräumen umfunktioniert, in denen auch gegessen werden soll. Auf dem Schulhof werden die Schülerinnen und Schüler mit Bauzäunen von den Flüchtlingen getrennt. Außerdem gibt es 24 Stunden am Tag einen Sicherheitsdienst in der Unterkunft und zusätzlich einen Betreuungsdienst.

