Womöglich tausende Kinder mit Eltern: Merkel will mehr Migranten aus Moria aufnehmen – auch Söder fordert Aufstockung

Deutschland hat rund 2 Millionen (nach offizieller Angabe) sogenannter Flüchtlinge seit 2015 aufgenommen, dazukommen noch der Familiennachzug, die Kontingentflüchtlinge, weitere Umsiedlungsprogramme und obendrein reisen täglich 300 bis 400 Migranten aus sicheren Drittstaaten illegal ein. Trotz dieser Massen von vermeintlichen Schutzsuchenden handeln deutsche Politiker samt Bundeskanzlerin immer noch verantwortungslos und senden Signale, dass Deutschland bereit sei, zusätzlich tausende Migranten von Lesbos aufzunehmen, Migranten, die in der Türkei in Sicherheit waren und illegal auf Lesbos einreisten.

Nun steigt auch Bayerns Ministerpräsident in den politischen Opportunismus ein und plädiert dafür, mehr Migranten aus dem abgefackelten Lager Moria aufzunehmen und ist der Auffassung, das wäre für Deutschland problemlos machbar.

[…] „Ich glaube einfach, dass es für Deutschland ohne Probleme machbar ist, da noch einen deutlich höheren Anteil an Menschen, an jungen Kindern, an Familienangehörigen entsprechend aufzunehmen“, erklärte er beim „Bild“-Talk „Die richtigen Fragen“. Deutschland solle seinen Anteil „substanziell aufstocken“. Söder sagte, es sei aus seiner Sicht eine persönliche Christenpflicht, in einer solchen Not zu helfen. „Da muss Deutschland einen substanziellen Beitrag bringen. Das ist machbar und umsetzbar – da sehe ich nicht so das große Problem.“ Man werde in der Koalition jetzt darüber sprechen. […] Quelle: Welt.de

Und auch Merkel meldet sich zu Wort, die Dauerkanzlerin will weitaus mehr Migranten aus Moria aufnehmen.

[…] Merkel ist offen dafür, weitaus mehr Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen als bislang bekannt. Über die genaue Zahl soll bei einem Treffen mit der SPD beraten werden, das am Mittwoch Abend stattfinden soll. Die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen nach Deutschland, in jedem Fall Hunderte Kinder mit ihren Eltern, womöglich sogar tausende, solle ganz klar als „einmalige Aktion“ deutlich gemacht werden, erfuhr BILD aus Regierungskreisen. […] Quelle: Bild.de

Merke: Man muss nur das Lager abbrennen und in eine vorsätzliche Notlage bringen, um die Weiterreise zu erzwingen und sich ins gemachte Nest zu setzen.