Woke-Wahnsinn: Tagesmutter wird zu „Kindertagespflegeperson“

Und da dachte man noch, es geht nicht schlimmer. Doch es geht: Die woken Landespolitiker von Rot-Grün in München streichen jetzt die Tagesmutter aus ihrem Vokabular. Nicht geschlechtsneutral, zu weiblich. Die Frauen, die so wertvolle Dienste leisten, heißen künftig “Kindertagesbetreuungsperson”.

Es betrifft die 3000 Tagesmütter in Bayern, die sich wie auch ihre Kolleginnen bei uns in Österreich liebevoll tagsüber um die Kinder berufstätiger Eltern kümmern. Das sollen sie zwar weiter, aber heißen sollen sie nicht mehr so. Weiterlesen auf Exxpress.at

