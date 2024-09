Wohnungsnot und Zuwanderung: Scholz leugnet den Zusammenhang

Wer die Einlassungen verschiedener SPD-Granden der vergangenen Tage verfolgt hat – Esken zu Solingen, Klingbeil zu Esken, Kühnert zum Ost-Wahldebakel – der mag den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beim „Kanzlergespräch“ am Mittwoch in Berlin als stimmig und konsistent empfunden haben. „Die großen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt haben nichts zu tun mit den Zuwanderungsbewegungen für Flüchtlinge“, sagte Scholz da auf die Frage eines Zuhörers bei einem der sogenannten Bürgerdialoge, die in der Realität meistens eher ein Alibi-Treffen mit ausgewählten Bürgern sind. Weiterlesen auf Reitschuster.de

