Wohnungen für Flüchtlinge – Lörrach: Rausgeworfene Mieter sind stinksauer

In der Stadt Lörrach in Baden-Württemberg müssen demnächst rund 40 Menschen aus ihrer Wohnung ausziehen. Der Grund: Der Wohnkomplex, der aktuell von einer städtischen Tochtergesellschaft betrieben wird, soll nun von der Stadt angemietet und in Wohnraum für Flüchtlinge umgewandelt werden.

Die Bewohner des Hauses sind sauer über die Entscheidung. „Ich bin geschockt“, sagt die 61-jährige Carmen Knoll der „Bild“-Zeitung (Dienstagsausgabe). „Ich wohne hier seit 30 Jahren, bekomme nur 600 Euro Grundsicherung und Rente, zahle rund 375 Euro kalt. Ich kann mir keine höhere Miete leisten.“

Samuel Multner, ebenfalls Bewohner des Hauses, sieht das ähnlich. „Es ist eine Sauerei, wie hier mit uns umgegangen wird. Wir haben drei Jahre auf die Wohnung gewartet und wohnen gerade mal fünf Monate hier“, sagt der 34-jährige Künstler der „Bild“-Zeitung.

