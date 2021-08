Wohin auswandern, wenn die Impfpflicht kommt? Ein Tipp von Billy Six

Meine Ideen für Euch in G e o r g i e n

Die Menschheit steckt in einer epischen Zeitenwende. Welche Völker die 4. industrielle Revolution überleben werden, steht in den Sternen. Die Deutschen täten gut daran, sich wie Armenier und Juden global aufzustellen und zu vernetzen. Wir können die BRD verlassen – das Heilige Deutschland aber ist stets mit und in uns. Zumindest bei einer nicht-(gen-/nano-)manipulierten Körper-Biologie. Mein Vorschlag ist die Eröffnung eines FLÜCHTLINGSHEIMS FÜR DEUTSCHE, die sich und ihre Würde bewahren wollen – und damit auch ihre Steuer-„Pflicht“ gegenüber Merkel & Co. beenden. Wer macht mit?

geringste „Sumpf“-Quote Europas

( mit Armenien, Bosnien & Ukraine )

– georg.-orthodoxe Kirche vs. „Sumpf“-Druck

– aktuell kaum C19-„Maßnahmen“ – aber Einreise-Test

– Strand-Partys seit Juli

– sehr niedrige Lebenshaltungskosten

– keine Meldepflicht

– Visafreiheit 360 Tage / Jahr, inkl. Arbeitserlaubnis

– (BRD-)pfändungssichere Bank-Konten (€, $)

– Master-/Visa & Kredite ohne SCHUFA

– Banking ohne Adress-Nachweis

– keine zivilrechtlichen BRD-Zustellungen

– kein (CRS-)Finanzdaten-Austausch mit BRD

– Kapitalgesellschaften ohne Einlage (LLC, in 24h)

– IT-Firmen 0% Steuern

– steuerfreies Auslandseinkommen (privat)

– 1% Steuern auf Inlands-EK bis zu ca. 130.000 € p.a.

– Spitzensteuersatz 20%

– Referenz-Steuer-Nr. sofort („Compliance“)

– keine GEZ

– Krypto- & Bargeld-freundlich

– namenlose SIM-Karten

– günstigste Immobilien Europas

– weniger Kriminalität als in BRD

– anti-Gender, pro-Auto

– nicht in EU & NATO – aber europäisch

– Volk: pro-deutsch & anti-kommunistisch

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung