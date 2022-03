Wo soll das hinführen?

Das alles in einem Video oder Live aufzuarbeiten, ist unmöglich. Ich möchte aber allen da draußen, nur eine Frage stellen. Wenn Ihr die beantworten könnt, hinterfragt Ihr womöglich als Nächstes wem und was es nützt.

Wo waren die 100 Milliarden Euro in den letzten Jahren, für die Pflegedienste, medizinische Versorgung, für die Bildungs- und Sozialpolitik, das Geld, was hier innerhalbvon drei Tagen frei gemacht wurde – für den Verteidigungshaushalt. Was ist das größte Geschäft der Welt nochmal?

