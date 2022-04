Wissing (FDP): „Deutschland kann und wird keine Flüchtenden aus der Ukraine zurückweisen“

Die Bundesregierung wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zufolge keine Flüchtlinge aus der Ukraine zurückweisen. „Deutschland kann und wird keine Flüchtenden aus der Ukraine zurückweisen“, sagte der FDP-Politiker. Die Zahl der Menschen, die mit dem Zug nach Deutschland flüchten, sei im Vergleich zur Höchstphase am Anfang des Krieges inzwischen deutlich zurückgegangen. „Von 8200 auf aktuell rund 2500 Personen pro Tag.“

Wissing betonte allerdings: „Wir halten die Logistik- und Transportstrukturen jedoch aufrecht, weil wir den Kriegsverlauf nicht vorhersehen und jederzeit einen Anstieg der Flüchtlingszahlen erleben können.“ Deutschland müsse „mit einer weiteren Eskalation rechnen und vorbereitet sein. In der Ukraine in Not geratene Menschen sollen Zuflucht in Deutschland finden können.“

Mehr auf Epoch Times

Politikstube: Na klar, das Schengen-Abkommen lässt nur in Ausnahmefällen stationäre Kontrollen für eine begrenzte Zeit zu, da das Europäische Recht über das nationale Recht schwebt, „kann“ und „wird“ man keinen zurückweisen (können), und davon abgesehen, „will“ und „möchte“ man auch keinen abweisen. Damit sind Tür und Tor auch für jene geöffnet, die sich als ukrainische Flüchtlinge ausgeben, vorzugsweise mit nagelneuen ukrainischen Pässen und ohne ukrainische/russische Sprachkenntnisse.

