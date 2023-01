Wissenschaftler: “Keine nennenswerte Korrelation zwischen CO2 und Temperatur”

Während die Klimafanatiker Kohlendioxid als “Treibhausgas” bezeichnen und dieses für den Klimawandel verantwortlich machen, zeigen lange zurückreichende Forschungsdaten keine wirkliche Verbindung zwischen den globalen Lufttemperaturen und dem Spurengas.

Eine neue Forschungsarbeit, die im Journal of Sustainable Development veröffentlicht wurde, verweist zudem auf eine fehlende aussagekräftige Verbindung zwischen dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre und den Veränderungen bei den globalen Temperaturen. Wallace Manheimer, der früher am US Naval Research Laboratory forschte, kann anhand der verfügbaren Daten der letzten 400 Millionen Jahre einfach keine Korrelation feststellen. So gab es immer wieder Rückgänge bei den globalen Temperaturen, obwohl die CO2-Konzentration für längere Zeit hoch war (Kühlungs-Effekte durch vulkanische Asche in der Luft?), aber auch steigende Temperaturen bei sinkenden CO2-Werten.

Weiterlesen auf Report24.news

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung