„Wirtschafts-freundlichster Bundeskanzler“ – Scholz erntet Gelächter in Potsdam

„Ich bin der wirtschaftsfreundlichste Bundeskanzler seit Ewigkeiten“, sagt Olaf Scholz bei einem Bürgerdialog in seinem Potsdamer Wahlkreis am Samstag – was von einigen Anwesenden mit Lachen quittiert wurde. Doch Scholz meint das ernst: Der Bundeskanzler erklärte weiter, im Gegensatz zu vielen Anderen interessiere er sich auch für Wirtschaft. Die Bundesregierung gehe Probleme wie den Fachkräftemangel an, bringe die Elektromobilität gegen den Klimawandel voran und kümmere sich um die Entbürokratisierung. „So viel Bürokratieabbau wie in den letzten zwei Jahren war noch nie, und zwar mit riesigem Abstand“, sagte er. Weiterlesen auf Apollo News.net

