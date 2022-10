Wirtschaft: Abwärtsstrudel hat längst auch wohlhabendere deutsche Regionen erfasst

In Deutschland, werden immer mehr Firmen durch Inflation und Rohstoffmangel an den Rand der Existenz getrieben. Vor allem in Mitteldeutschland, denn dort sind die finanziellen Reserven von Unternehmen und Bürgern besonders gering. Droht den Menschen zwischen Ostsee und Erzgebirge nun ein Schicksal, in dem sie kaum mehr etwas besitzen – wie es die globalistischen Pläne des Great Reset beschreiben?AUF1

