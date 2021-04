Wir zahlen aber auch für alles: Bundesregierung will Hotels in Griechenland für zurückgebrachte „Flüchtlinge“ anmieten

Das schlägt dem Fass den Boden aus: Die Bundesregierung bietet der griechischen Regierung an, die Flüchtlingskosten für anerkannte Asylbewerber zu übernehmen, um diese wieder nach Griechenland zurückführen zu können.

[…] In Deutschland gibt es viele Asylbewerber, deren Antrag zuvor in Griechenland anerkannt wurde. Nun bietet die Bundesregierung offenbar der Regierung in Athen an, Flüchtlingskosten zu übernehmen. Ziel sei es, Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhielten, aber in Griechenland anerkannt seien, wieder dorthin zurückzubringen, berichtet die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf das Bundesinnenministerium.

Die Bundesrepublik „wäre in der Lage, sehr zeitnah eine entsprechende Unterstützung zu gewährleisten, sobald die griechische Regierung die angebotene Unterstützung akzeptiert“, heißt es in dem Bericht weiter. Dabei gehe es unter anderem um die Anmietung von griechischen Hotels für aus Deutschland zurückgebrachte Flüchtlinge. […] Quelle: tagesschau.de

Das ist unfassbar, wie harterarbeitete Steuergelder verschwendet werden, statt die nach Deutschland weitergereisten Asyltouristen in den nächsten Flieger zu setzen oder gleich am Flughafen/an der Grenze abzuweisen. Und offenbar geht es gar nicht mehr um Schutz und Sicherheit, diese angeblichen „Schutzbedürftigen“ suchen sich das Land mit der besten Versorgung aus, um ein angenehmes Leben fürs Nichtstun zu führen.

Was hat die Bundesregierung am Amtseid nicht verstanden? „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.

