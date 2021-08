Tausende von Menschen demonstrierten am Samstag auf der Piazza del Popolo in Rom erneut gegen die Einführung des Grünen Passes in Italien.

„Die Menschen werden gegeneinander ausgespielt. Letztes Jahr waren es diejenigen, die einen Arbeitsplatz hatten, und diejenigen, die ihn verloren hatten. In diesem Jahr wird die Gesellschaft zwischen denen, die geimpft sind, und denen, die nicht geimpft sind, gespalten“, erklärte Giannia, eine Demonstrantin.

