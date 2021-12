„Wir sind die rote Linie!“ Hamburg: Über 11.000 Menschen demonstrierten gegen Impfpflicht!

Tausende Menschen haben in Hamburg gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Angaben der Polizei zogen 11.500 Demonstranten in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. Das Motto lautete: „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“. Zahlreiche Straßen in der Innenstadt waren blockiert.

Jusos, die Grüne Jugend und Gruppen aus der linken Szene hatten zu drei Gegenkundgebungen aufgerufen. Laut Polizei kamen zu diesen Versammlungen deutlich weniger als die von den Veranstaltern erwarteten knapp 1000 Teilnehmer. Bei einer der Kundgebungen hätten sich rund 400 Menschen versammelt, eine andere sei abgesagt worden. Beim Auftakt der großen Demonstration wurden am Rande Sprechchöre laut. Etwa 100 bis 200 Menschen riefen „Nazis raus“.

