„Wir sind die Kontrollgruppe“ – Demo Cottbus: Tausende zogen durch die Innenstadt

Gestern zogen Tausende Menschen durch die Innenstadt von Cottbus. Die Polizei blockierte und trennte die Gruppen -natürlich wegen Abstand.

Bundesweit wurde in zig Städten demonstriert – u.a. in Bochum, Karlsruhe, Salzwedel, Plauen, Reutlingen, Schwerin, Regensburg, Neumarkt, Osnabrück, Aachen, Bremen, Ansbach, Bamberg, Köln, Flensburg, Heilbronn, Überlingen, Chemnitz, Ilmenau, Freiburg, Gelsenkirchen, Henningsdorf.

Bei der Demo in Düsseldorf sollen über 4.000 Menschen teil genommen haben:

Auch Tausende bei der Demo in Augsburg – Wir sind viele, wir sind vielleicht nicht so gut wie die Magdeburger oder Münchner, aber wir schließen uns trotzdem an.

