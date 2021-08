„Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen“: Demonstration gegen Lockdown in Melbourne

Hunderte von Demonstranten gingen am Donnerstag in Melbourne auf die Straße, als in der zweitgrößten Stadt Australiens der sechste Lockdown in Kraft getreten ist. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die nicht genehmigte Versammlung zu beenden. Nach vorläufigen Angaben wurden während des Protests mehrere Festnahmen durchgeführt.

Weil im gesamten Bundesstaat Victoria ACHT neue Corona-Fälle gemeldet worden waren, begann am Donnerstag der Lockdown für sieben Tage. Die Einwohner Victorias dürfen ihr Zuhause nur noch mit einem triftigen Grund verlassen, z. B. um Sport zu treiben, Lebensmittel einzukaufen oder sich impfen zu lassen. Der Lockdown trat um 20 Uhr in Kraft.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung