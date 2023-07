Wir können nicht mehr! So leiden unsere Gemeinden unter der neuen Flüchtlingskrise

NiUS Original: Wie viele Flüchtlinge sind zu viele Flüchtlinge? Diese Frage spaltet das Land. Seit Monaten, eigentlich seit Jahren. Jetzt schlagen unsere Städte und Gemeinden wieder Alarm: Wir können nicht mehr! Im ersten Halbjahr 2023 sind 150.000 Erstanträge auf Asyl eingegangen, das sind 77 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wir waren deshalb an verschiedenen Orten in Deutschland unterwegs und wollten wissen, was die Menschen im Land denken. Anwohner, Lokalpolitiker, Helfer – alle berichten von einem Gefühl der Überforderung. Und der Ohnmacht.

