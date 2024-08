Carsten: Nach einem 70 minütigen Gespräch mit Kanzler Scholz, an die sich der Kanzler 2 Std. später schon nicht mehr erinnern konnte, trat Friedrich Merz (CDU) vor die Presse und verkündete was? Wir haben eine NOTLAGE. Ich bin mir nur nicht sicher, was er gemeint hat. Wisst ihr es?

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung