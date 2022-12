„Wir haben Platz“: Plakate locken Inder in die EU

An einer Straßenkreuzung in Mumbai finden sich Werbetafeln mit den Worten “We have space” (“Wir haben Platz”). Die Kampagne des deutschen Bundeslands Baden-Würtemberg soll Fachkräfte anlocken. Wie ein Regierungssprecher den “Stuttgarter Nachrichten” sagte, sei die Kampagne deshalb auch in den indischen Städten Bangalore, Hyderabad sowie in London zu sehen gewesen.

In Indien und im Vereinigten Königreich gebe es viele gut ausgebildete Fachkräfte, daher habe man den Fokus auf diese Regionen gelegt. Seit Ende November laufe die internationale Kampagne, in Mumbai waren die Plakate bis zum 19. Dezember zu sehen, berichtet “T-Online”. Dass man damit vielen Indern Hoffnung macht, nach Europa zu kommen, versteht sich. Und die Kampagne “wirkt”, wie man an den Zahlen erkennen kann. Dass die meisten aber keine Chance haben, in Österreich oder irgendwo sonst in Europa legal bleiben zu dürfen, steht auf den Plakaten nicht.

Quelle: Exxpress.at

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung