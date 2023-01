„Wir haben noch viel vor“ – Lauterbach droht in Davos mit „Zeitalter der Pandemien“

Boris Reitschuster: Geht es Ihnen auch so? Oder bin ich nur übersensibilisiert, nach all den Jahren an vorderster Front in Sachen Corona? Für mich jedenfalls klingt es wie eine Warnung, ja wie eine Drohung, wenn jemand wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD ganz offen ankündigt: „Wir haben noch viel vor!“ Noch größer wird diese Hellhörigkeit bei mir, wenn der Mann mit den engen Verbindungen zur Pharmaindustrie das ausgerechnet auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) von Klaus Schwab in Davos sagt. Und wenn er, beinahe im gleichen Atemzug, das Thema Pandemien mit dem Thema Klimawandel verknüpft. Und meint, dass die Erhöhung der Erdtemperatur zu einem „Zeitalter der Pandemien“ führen werde und die nächste Pandemie schon sehr schnell bevorstehen könnte.

