„Wir haben einen Totalschaden erlitten“ – Im Gespräch [POLITIK SPEZIAL]

Christoph Bedürftig hat es im Wahljahr 2021 als 2. auf der Landesliste der Basis in Niedersachsen nicht in den Bundestag geschafft.

Bei seinem Ausflug in die Politik hat er einige denkwürdige Erfahrungen gemacht. Darüber spricht er mit mir in diesem Interview. Er hält unser ganzes politisches System für kaputt, verfault und nicht mehr reparabel. Man könne nur ein neues System schaffen, sagt er, außerhalb des bestehenden Systems. Auch darüber haben wir uns in diesem faszinierenden Gespräch unterhalten. „Die Leute möchten gefragt werden, und nicht nur bevormundet“, sagt der Team-Coach. Von der alten Annahme, dass wir im Bundestag tatsächlich Volksvertreter finden, hat sich der Optimierungsexperte und „Scrum Master“ längst verabschiedet.

