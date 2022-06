„Wir haben durchgehalten, die anderen haben verloren“ Im Gespräch [POLITIK SPEZIAL]

Markus Gärtner: Wussten Sie schon, dass die Auflagenbescheide von deutschen Behörden für angemeldete Veranstaltungen neuerdings auch festlegen, was man sagen darf und was nicht? Sie werden staunen. Dieses Video liefert den Beweis.

Das Beispiel: Der Ulmer Kommunikationsberater Dr. Daniel Langhans hielt bei Querdenken 511 am 14. Mai in Hannover eine Rede, in der er das Narrativ kritisierte, wonach es im Ukraine-Krieg nur einen Bösen gibt, der die ganze Welt mit Krieg überziehen will. Das reichte, um die anwesende Polizei in Marsch zu setzen und nach knapp 5 Minuten der Rede Dr. Langhans von der Bühne abzuführen. Wegen Verstoßes gegen die Auflagen wurde Dr. Langhans eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen und angezeigt.

In diesem Interview habe ich mit Dr. Langhans über den Vorgang, den er in seiner Pressemitteilung am 27. Mai als „klaren Fall der Zensur“ bewertete, gesprochen.

