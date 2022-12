Wir befinden uns im Endspiel (Michael Mross im Interview)

In diesem Interview spricht Dominik Kettner mit Michael Mross über den Zerfall der Welt und die Auswirkungen der Pandemie. Er betont, dass wir in diesem Winter die Quittung für die verfehlte Energiepolitik zahlen werden. Mross beschreibt die aktuelle Situation als etwas, das noch niemand von uns erlebt hat und macht die grüne Politik für die Gefahr verantwortlich, die der Mainstream ignoriert hat. Er argumentiert, dass die Spaltung der Gesellschaft sehr weit fortgeschritten ist und wir in einer Maulkorbgesellschaft leben. Mross beschreibt, wie wir in diesem Jahr 10 % ärmer geworden sind und warnt vor der zugrunde gerichteten Wirtschaft. Er betont auch, dass die Notenbanken dazu da sind, die Währung zu entwerten und dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben.

